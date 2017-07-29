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В МО устранили 1000 случаев нарушения порядка за неделю
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 29 Июля 2017, 19:16
Около тысячи случаев нарушения чистоты устранили рабочие в МО за прошедшею неделю. Больше всего нарушений выявлено в рамках проекта «Парковка на газонах», рассказала глава Госадмтехнадзора в регионе Татьяна Витушева.
За прошедшею неделю инспекторами надзорного ведомства было выявлено 1152 правонарушения, 1000 нарушений удалось устранить. Инспекторы зафиксировали наибольшее количество правонарушений в рамках проекта «Парковка на газонах». Сотрудники ведомства оштрафовали 456 владельцев авто, припарковавшихся на газоне.
Глава надзорного ведомства отметила, что проект «Дачники» позволил обнаружить 34 нарушения, а проект «Дорога» - 66 нарушений. Проект «Рекламный мусор» позволил обнаружить 46 правонарушений. Инспекторы отметили 39 случаев нарушения тишины.
Инспекторами привлечены к ответственности главы районных администраций и округов за несоответствующее исполнение обязательств.
Витушева добавила, что инспекторы уделяли повышенное внимание заявкам гражданам. На прошлой неделю в ведомство поступило 946 обращений.
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