30июля 2017
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Жара не отразилась на работе энергосистемы Москвы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 30 Июля 2017, 16:45
Все коммунальные системы в столице, включая энергетические сети, функционируют в обычном режиме, несмотря на сильный зной, отметили на официальном ресурсе города.
Субботу синоптики назвали наиболее жарким днем с начала года. Специалисты зафиксировали температуру 29,9 градусов, что больше показателей за предыдущие годы.
В сильную жару на коммунальные сети оказывается большое давление, однако энергосети в столице могут выдержать и 40 градусов жары, и 40 градусов мороза.
Власти приняли необходимые меры для создания необходимых условий и бесперебойной работы энергооборудования, отключений не было.
Дороги в жару обычно стараются больше полить. Для этого привлекают 5000 единиц техники.
В условиях сильного зноя используют особые методики: воду разбрызгивают вверх. Это позволяет улучшить экологическую ситуацию в Москве, кроме того, хорошо освежает и позволяет москвичам легче выреносить зной.
Вчера в столице был объявлен «желтый» погодный уровень опасности ввиду сильной жары, и высокой вероятности пожарной опасности.
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