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В столице до октября определят первые площадки для строительства домов по реновации
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 1 Августа 2017, 16:18
Площадки для начала строительных программ по программе реновации собираются определить в столице до первого октября, рассказал глава города Сергей Собянин.
До первого октября будут определены площадки по тем районам, где работы начнутся в ближайшее время. Кроме того, начнется работа по разработке рекомендации по восстановлению районов.
Он отметил, что проект будет реализован до 2022 года. Городские власти не собираются оттягивать работы и будет делать все, что нужно, что проект реализовался в сжатые сроки. Однако работы должны быть выполнены качественно.
С 1 августа все жильцы домов перестанут оплачивать взносы за капремонт, отметил глава столицы.
Сергей Собянин инициировал проект сноса ветхого жилья в феврале. Это самый крупный проект Собянина за период его нахождения у власти. Проект должен реализоваться в течение 20 лет. Власти провели голосование по новому проекту. В нем приняли участие жильцы 4543 домов.
Проект реновации был одобрен Госдумой и Совфедом. Начало реализации программы – 4 июля.
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