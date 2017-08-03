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Москвичей расселят в просторные квартиры по программе реновации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 3 Августа 2017, 16:16
Городская администрация рассматривает дополнительный проект размещения в рамках реновации. Москвичи смогут перебраться в просторные квартиры, однако в отдаленных районах.
Городская администрация предлагает жильцам ветхого фонда выбрать жилье большой площади, однако в отдаленном районе в пределах города. Предложение действует во всех районах города.
Если мэрия одобрит этот вариант, то вероятно, в постановлении мэра города Сергея Собянина будут сделаны правки, или новая схема будет переделана в отдельный законодательный акт.
Специалисты уверены, способ переезда в дальние района города выберет большая часть москвичей. Но велика вероятность, что схема придется по душе многим, а это станет причиной нехватки жилья.
Также мэрия предлагает вариант переезда в просторные квартиры с доплатой. Чиновники еще не убрали его с повестки дня.
Программа реновации была заявлена Сергеем Собяниным в феврале. Это самый крупный проект, предложенный Собяниным за время руководства
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