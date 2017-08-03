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На 89 станциях московского метрополитена установили прозрачные турникеты
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 3 Августа 2017, 16:18
Прозрачные проходные системы разместили на 89 станциях метро в Москве. Кроме того, такое оборудование менее опасно для людей, отмечается на портале городской мэрии.
В 2017 году в столице сменили 1700 турникетов. Автоматические системы сменили на 89 станциях, это и «Алтуфьево», «Динамо», «Автозаводская», «Царицыно», «Пушкинская» и т.д.
Автоматические системы с прозрачными дверцами смотрятся более эстетично и позволяют бороться с безбилетниками. В скором времени новые системы установят на самой перегруженной станции – «Выхино». Обновление автоматических систем продлится до конца года.
Автоматические системы срабатывают мгновенно, стеклянные дверцы открываются фактически без шума. Отсутствует вероятность получения травм. Один из турникетов в системе значительно больше, чем остальные. Он понравится мамочкам с колясками и пассажирам с большей поклажей.
Автоматика изготовлена из нержавейки, невосприимчива к царапинам, и системы длительное время не утратят свой первоначальный вид.
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