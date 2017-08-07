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Новые велотреки появятся в Клину
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Августа 2017, 19:51
Клинская администрация ввиду проведения футбольного первенства в 2018 году решила инициировать масштабный проект по благоустройству города для повышения его привлекательности в глазах туристов. В городе разработают специальный веломаршрут, стартовать который будет от ж/д станций, а заканчиваться в районе музейного комплекса Чайковского, сообщила руководительница Клинской администрации Алена Сокольская.
Программа по благоустройству носит название «Клин звучит» и будет начинаться на ж/д вокзале, а завершаться на музейном комплексе Петра Чайковского. Уже определен маршрут велотрека, разработан план установки всех допэлементов от отделки парапета для мест отдыха до создания перехода через ливневку, а также модернизация пешеходных переправ в парковых зонах «Сестрорецкий» и Демьяново».
Чиновница сообщила, что масштаб работ будет большим.
Пешеходную трассу (4 километра) облицуют брусчаткой. В плане размещение информационных досок, лавочек, урн, камер наблюдения. Велотрек будет размечен. Всех подробностей не перечислить. В данное врем Клинская администрация объявила тендер.
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