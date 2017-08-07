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Каждый год в Москве восстанавливают сто архитектурных памятников
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Августа 2017, 19:52
Каждый год в столице восстанавливают около сотни архитектурных памятников. Сегодня количество аварийных объектов культурного наследия сократилось в разы, отмечает городская администрация.
Глава города Сергей Собянин пояснил, что каждый год восстанавливают сто архитектурных объектов. И сегодня число аварийных памятников сократилось в разы.
Собянин добавил, что в городе активными темпами ведутся работы по восстановлению всех культурных объектов наследия.
Мэр Москвы 7 августа побывал в доме Наркомфина, где проводят ремонтные работы. Новый владелец архитектурного памятника решил реконструировать его. Через несколько лет москвичам будет представлено новое здание.
Здание построили в начале прошлого века для сотрудников Наркома финансов. По задумке дом должен быть и многоквартирным зданием, и коммунальным. В пользовании у жильцов была столовая, прачечная и библиотека.
Дому намерены вернуть первоначальный облик.
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