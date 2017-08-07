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Российский премьер призывает к переходу на современные технологии утилизации отходов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Августа 2017, 19:54
Российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с московским губернатором Андреем Воробьевым потребовал использовать современные методики уничтожения мусора, отмечено на сайте российского правительства.
Премьер отметил, что отходы обычно уничтожаются на полигонах. Однако сегодня свалки мусора нужно закрывать или восстанавливать, что требует немалых инвестиций.
Нет ничего странного в том, что люди недовольны соседством с полигонами. Для утилизации мусора сегодня должны быть задействованы специальные мусороперерабатывающие организации. Конечно, обслуживание их обходится дорого, однако они позволяют полностью ликвидировать мусор. При этом минимально загрязняя атмосферу.
Медведев заметил, новые методики будут использоваться во время строительства мусоросжигающих предприятий на территории МО. Областная администрация реализует этот проект вместе с компанией Ростех.
Премьер уверен, что экономить на том не стоит, так как речь идет о загрязнении экологии.
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