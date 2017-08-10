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В аэропорту Домодедово запустили современные автобусы
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Экономика — 10 Августа 2017, 16:04
Парк аэропорта «Домодедово» пополнился автобусами S-Bus. Они перевозят пассажиров от стоянок до аэропорта и обратно, о чем рассказали в пресс-центре аэровокзала.
Транспортные средства модернизированы. Во всех автобусах есть пандус для граждан с ограниченными возможностями передвижения. Низкие полы сделали их удобными для пассажиров с багажом. Удобство пассажирам обеспечивает современная планировка и оборудование внутри автобусов.
Транспорт работает на маршруте круглосуточно и перевозит людей от аэропорта и обратно бесплатно. График работы автобусов можно найти на любой остановке, расположенной в районе парковок.
Маршрут современных автобусов грамотно разработан исходя из расположения объектов инфраструктуры аэропорта.
Столичный аэропорт в Домодедово – самый большой в России. Сообщается, что воздушную гавань обслуживает штат в 28 миллионов человек. Тут задействовано 72 уникальных маршрута. Только «Домодедово» обслуживает на постоянной основе Airbus А350-900 и Boeing 787 Dreamliner.
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