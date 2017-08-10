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Клинских бизнесменов научили продвижению в соцсетях
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 10 Августа 2017, 21:59
В Клину состоялось обучающее занятие по продвижению бизнеса в интернете, отмечают в пресс-центре местной администрации.
Обучающее занятие прошло в коворкинг-центре «Спектр». Занятие собрало 30 компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Руководство компаний в сфере услуг намерено привлекать внимание к своей деятельности. Соцсети сейчас – это наиболее быстрый источник предоставления информации. Молодые люди чаще всего выбирают развлекательные заведения, у которых есть страница в интернете. Там можно посмотреть меню, а также наличие фотозоны.
Мастер-класс предпринимателям проводили представители агентства NERPA Екатерина Ларионова и Ренат Янбеков. Всем присутствующим подготовили сертификат по завершению обучения.
В Клину работает немало успешно реализованных в соцсетях проектов.
В скором времени будет организовано масштабное мероприятие в рамках Дня физкультурника. В программе масса спортивных мероприятий.
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