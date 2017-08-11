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В РФ собираются сделать видеосъемку техосмотра обязательной
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Экономика — 11 Августа 2017, 13:06
Минэкономразвития РФ осенью собирается внести на рассмотрение правки в проект о техосмотре, который должен быть зафиксирован на видео, о чем сообщает издание «Известия».
Правки в закон о техосмотре, предполагающим обязательную регистрацию процесса на камеру, собираются утвердить осенью. Документом занимается специально собранная рабочая группа. Эта мера связана с частыми случаями диагностики карт техосмотра без его прохождения.
По закону об осмотре авто, который начал действовать в 2011 году, для приобретения страхового полиса владелец обязан подготовить диагностическую карточку, в которое помечается, безопасно ли авто для использования. Не редко страховщики предлагают приобрести страховку с такой карточкой без диагностики авто.
Информация о проведенных проверках сохраняется в единой базе, которая находится в ведение ГИБДД. Ассоциация страховщиков регулярно аккредитуют операторов техосмотра, следит за их работой.
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