12августа 2017
суббота
|
В Балашихе быстрее всего избавляются от свалок
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 12 Августа 2017, 14:53
Инициированная ОНФ программа «Генеральная уборка» позволила внести Балашиху в список лучших городов по ликвидации свалок, сообщила сотрудница экологического управления Мария Кудрявкина.
Балашиха и Клинский район - это районы, которые лучше всего справляются с ликвидацией стихийных полигонов. Специалистка отметила, что проверка карты свалок в режиме онлайн проводится регулярно.
Инспекторы проверяют наличие красных точек на онлайн-карте. Больше всего их в частных владениях – пять. Это стройплощадки, две свалки расположены на муниципальной собственности. Эти свалки намерены ликвидировать до 14 августа.
За прошедшие три месяца удалось убрать пять нелегальных полигонов по программе Народного фронта. Из лесного массива рабочие вывезли двести кубометров строймусора. Кроме того, в этом месяце уничтожили полигон в районе озера Бисерево.
Программа «Генеральная уборка» работает 8 месяцев. Ее задача – сделать меры контроля над санитарной ситуацией в области более эффективными. Все желающие могут отметить несанкционированный полигон на специальной карте.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +22 +24
вечером +17 +19 ночью +13 +15
Котировки
Партнеры