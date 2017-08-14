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Инвесторы смогут предоставить лишь землю для реновации в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Августа 2017, 18:46
Инвесторы смогут предоставить лишь землю для возведения новых домов в рамках проекта реновации, отмечают в пресс-центре градостроительного ведомства в Москве.
В ближайшее время инвесторы не будут принимать участие в проекте. Во всяком случае в будущие пять лет. Проект будет реализовываться за бюджетные средства. Однако инвесторы обеспечат проект землей для размещения новых домов, рассказал глава ведомства Сергей Левкин.
Он отметил, что переговоры с застройщиками по поводу строительных работ не ведутся. Стройфирмы могут принимать участие в проекте как подрядные компании.
В качестве основного застройщика выступит Московский фонд реновации. Глава Москвы Сергей Собянин распорядился контролировать приемку готовых объектов. Подрядные компании будут выбираться на основе тендера.
О проекте реновации глава столицы сообщил в феврале. Программа должна быть реализована в течение 20 лет. Участие в голосовании на сайте «Активный гражданин» приняли 4543 домов.
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