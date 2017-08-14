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Грандиозный отель появится в районе аэропорта «Домодедово»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Августа 2017, 18:50
В районе воздушной гавани «Домодедово» намерены возвести пятизвездочный отель со СПА-процедурами и зоной отдыха для членов экипажа, рассказали в пресс-центре «Гранель».
Руководство аэропорта и компания «Гранель» подписали контракт о возведении отеля высокого класса. Гостиницу построят недалеко от аэропорта.
По проекту в гостинице будет четыреста номеров типа "люкс" и "стандарт". Помимо того, в гостинице буде работать два кафе, СПА-центр и зона отдыха для членов экипажей.
В районе воздушной гавани арендовано 16 000 га для развития. Представитель аэропорта Александр Волков пояснил, что в планах реализовать весь потенциал этой земли за счет общих проектов с другими компаниями.
Стоимость отеля составит больше 3,2 миллиардов рублей, однако с учетом того, что аэропорт – достаточно крупный объект, популярность его будет высокой. На создание гостиницы уйдет три года.
Компания «Гранель» ведет переговоры с оператором Starwood о франчайзинге под именем Sheraton.
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