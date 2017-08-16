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29 детсадов появится в Одинцовском районе к учебному году
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Экономика — 16 Августа 2017, 19:01
К первому сентября в Одинцовском районе восстановят 29 детсадов, сообщили в пресс-центре администрации Одинцово.
Работы коснуться ремонта крыш, веранд, благоустройства придомовых территорий. Как отметил глава местной администрации Андрей Иванов, на восстановление дошкольных учреждений выделено 60 миллионов рублей.
К первому сентября в Одинцово будет восстановлено 29 детсадов. Особое внимание рабочие уделят крыше, благоустройству придомовых территорий и асфальтированию участков. Кроме того, будут отремонтированы некоторые помещения внутри школы и инженерные конструкции. Ремонтные работы продвигаются активно благодаря хорошей погоде. Она определяет строительные мероприятия на крыше. Сотрудники садов, которые возвращаются с отпуска, участвуют в благоустройстве территории.
На ремонт школьных и дошкольных учреждений в этом году предоставлено 150 миллионов рублей. Значительная часть – сто миллионов рублей – выделено из Одинцовского бюджета. 39 миллионов предоставили поселения, а девять миллионов областная администрация.
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