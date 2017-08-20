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В Москве собираются заасфальтировать 4 крупных парка
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 20 Августа 2017, 16:29
Свободное перемещение на личном транспорте в столице будет доступно только тогда, когда рабочие произведут укладку асфальта на территории, равной четырех парковых зон в городе, рассказал гостям форума «Территория смыслов на Клязьме» глава транспортного ведомства Максим Ликсутов.
Он отметил, что в столице многие используют личный транспорт. Если Москва хочет приравняться к уровню Сингапура, то для удобного перемещения транспорта по дорогам столицы необходимо положить асфальт на территории, равной Парку Горького, ВДНХ, Лосиному острову и Сокольникам.
Чиновник пояснил, что в столице на тысячу жителей приходится 340 транспортных средств. А на одно авто приходится 25 квадратов дорожной системы.
Раньше сообщалось, что в столице ежедневно эвакуируют семьсот авто, а это только 0,02 процента от 3,6 миллионов владельцев авто, которые перемещаются по Москве. Оставленные в неположенном месте авто сокращает пропускные возможности автострад фактически в два раза.
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