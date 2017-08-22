22августа 2017
вторник
|
Ремонт архитектурной подсветки памятников закончили в Мытищах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 22 Августа 2017, 22:48
В Мытищах в МО закончили работать над восстановлением подсветки определенных памятников. Ремонт проводили в рамках проекта «Светлый город», отмечают в пресс-центре минэнерго в области.
Реализация губернаторского проекта «Светлый город» в Мытищах завершена. Отремонтировали архитектурную подсветку двух строений и мемориальных комплексов: Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба, театра «ФЭСТ», ДК «Яуза», рассказал глава Минэнерго в регионе Леонид Неганов.
Раньше в Волоколамске обновили освещение парковой зоны в селе Сычево и парке Рубцовой в Химках.
Проект «Светлый город» был предложен главой МО Андреем Воробьевым в начале этого года по многочисленным заявкам гражданам. Главной целью проекта является улучшение условий освещения улиц, дорог и придомовых территорий. Архитектурная подсветка районов массового скопления людей, памятных комплексов будет обновлена во всех населенных пунктах области.
В двадцати населенных пунктах региона с населением более ста тысяч граждане сами определяли архитектурный проект подсветки голосованием. Во всех городах предлагали пять различных вариантов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +21 +23
ночью +20 +22 утром +20 +22
Котировки
Партнеры