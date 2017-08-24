24августа 2017
четверг
|
В московской подземке установят 230 вентиляторов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 24 Августа 2017, 20:43
До 2020 года в московском метрополитене установят 231 новый вентилятор, которые будут создавать на тридцать процентов больше потока воздуха в тоннелях, рассказал руководитель транспортного ведомства Гамид Булатов.
С 2004 года власти инициировали проект обновления систем вентиляции в московской подземке – в данное время модернизировано 457 систем на 240 вентиляционных шахтах. В течение трех лет в метро обновят 231 систему на 125 шахтах. Это увеличит приток воздуха на треть, отметил Булатов.
Сообщается, что замене подлежат те системы, которые отслужили больше 50 лет. Новое оборудование создаст на тридцать процентов больше притока воздуха в тоннелях и сможет работать с повышенной отдачей.
Чиновник добавил, что для того, чтобы сохранить комфортную среду на 117 станциях двери в вестибюлях не закрывают во время работы подземки – это необходимо для того, чтобы улучшить вентиляцию. Двери в сильную жару не закрывались совсем, что позволило снизить температуру в метро на несколько градусов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +13 +15
ночью +11 +13 утром +12 +14
Котировки
Партнеры