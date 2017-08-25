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Специалист уверен, что для популяризации электрокаров в РФ нужна государственная поддержка
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Экономика — 25 Августа 2017, 23:31
Электрические авто не востребованы у россиян, однако льготные условия со стороны государства могут способствовать увеличению спроса, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто.
В Министерстве энергетики работают над нормами размещения зарядных станций для электрокаров. Станции собираются установить на АЗС, паркингах, в торговых точках. Окончательное решение будет принято в сентябре.
Электромобили – это экзотика для россиян. На учете стоит менее тысячи электрокаров, каждый год их количество становится больше на 50. Электрокары не востребованы в РФ, потому что не создано никаких условий для их распространения. Чтобы привлечь внимание к этим авто, нужна господдержка, что власти помогали компаниям в финансовом плане.
Эксперт заметил, что размещение зарядных станций в торговых комплексах – оправданный шаг. Люди приходят туда на определенное время, и авто за этот период успевает зарядиться.
Автоэксперт уверен, что размещать подобные станции на обычных заправках не имеет смысла. Люди не будут приезжать на АЗС и ожидать по несколько часов.
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