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1000 рабочих обеспечат работой после открытия китайского делового комплекса
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 25 Августа 2017, 23:31
На севере Москвы работой будет обеспечена тысяча человек после запуска китайского делового центра «Парк Хуамин», в котором будут работать отель и офисные помещения, отмечают в пресс-центре Москомстройинвеста.
После открытия делового центра «Парк Хуамин» на улице Вильгельма Пика, в этом месте работой будет обеспечена тысяча человек. Здание запустят в следующем году, рассказал представитель ведомства Константин Тимофеев.
Многозадачный комплекс будет включать три башни. В первой башне появится гостиница Crowne Plaza и заработают два конгресс-центра. Во второй башне разместят офисные помещения высокого класса. В третьей заработает отель на 100 номеров.
В комплексе будет работать три кафе, включая те, которые предлагают блюда китайской кухни, спортцентр, торговые точки и банки. Под комплексом разобьют паркинг на 642 машино-места.
Тимофеев заявил, что строительство монолитных зданий будет завершено в сентябре. Наземная часть готова на 70 процентов, подземная полностью завершена.
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