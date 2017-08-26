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Фонд капремонта вернет владельцам жилья в МО больше 36 миллионов рублей взносов
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Экономика — 26 Августа 2017, 19:31
Фонд капитального ремонта собирается компенсировать владельцам многоэтажек более 36 миллионов рублей оплат за те здания, которые не включены в госпрограмму, о чем рассказали в пресс-центре коммунального ведомства.
Ранее начал действовать областной проект капремонта общего имущества многоэтажек на 2014-2038 годы. По закону, владельцы помещений в многоэтажках, которые не участвуют в проекте капитального ремонта, могут рассчитывать на денежную компенсацию. Им вернут взносы, внесенные за ремонт.
Из проекта капремонта ранее было исключено 1500 многоэтажек, включая 373 аварийных здания, а также 467 домов, в которых меньше трех квартир. В течение четырех лет жильцами были сделаны взносы в сумме 36 миллионов рублей. Эти взносы компенсируют владельцам, добавил глава коммунального ведомства Евгений Хромушин.
Сообщается, что в данный момент компенсировано двенадцать миллионов рублей.
Хромушин пояснил, что жильцы просят произвести пересчет по оплате, фонд прорабатывает схему, по которой владельцам будет зачтена оплата в счет последующих периодов.
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