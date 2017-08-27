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В автобусах "Мострансавто" появятся валидаторы до конца года
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Экономика — 27 Августа 2017, 12:32
В транспортных средствах "Мострансавто" установят валидаторы, отмечается на портале компании.
Больше 3200 транспортных средств "Мострансавто" оборудовали стандартными системами для приема безналичной оплаты по карточке "Стрелка", в том числе 1000 автобусов оснащена турникетами. Наибольшее количество транспортных средств с новым оборудованием работает в Коломне и Люберцах – 285 и 227 единиц соответственно. Больше 150 единиц транспорта оборудовали стандартными системами в Одинцово, Химках.
По утверждениям гендиректора "Мострансавто" Владислава Мурашова, до конца года стандартные системы для безналичной оплаты карточками «Стрелка» появятся во всех автобусах компании – 4200 единиц.
Те, у кого карточек нет, смогут купить их у водителя или заплатить наличными. Оплата при помощи банковских карточек производится через водителя или через терминал. Компания собирается установить универсальные системы для оплаты всеми типами карточек.
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