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Проект реновации спасет некоторые районы от превращения в гетто
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Августа 2017, 15:34
Ликвидация домов по проекту реновации сможет спасти некоторые районы от превращения в опасные районы, сообщил глава городской администрации Сергей Собянин.
Опасные районы могут образоваться там, где есть аварийное жилье, если ничего не делать. Сегодня состояние домов предаварийное, однако через некоторое время они станут аварийными. Эти районы просто станут опасными для жизни. В ветхих домах быстро собирается плохой контингент, сообщил Собянин.
Собянин отметил, что помимо стройки домов, работы будут вестись над проектами планировок, современных и комфортных для жизни.
Мэр уверен, что должно быть создано много общественных пространств, территория должна быть озеленена, в районах должна быть создана удобная транспортная развязка. Объекты должны быть отремонтированы или достроены уже существующие.
Чтобы исключить вероятность образования опасных районов, необходимо грамотно распланировать пространство на первых этажах.
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