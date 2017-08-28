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Электрические автобусы тестируют в Москве
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Экономика — 28 Августа 2017, 15:37
В столице эксперты занимаются проверкой электрических автобусов на популярном у жителей направлении – М2. Специалисты проверяют работу транспорта с грузом, который имитирует пассажиров, рассказал водитель электрического автобуса Александр Мереуца.
В Москве около двух лет проверяют работу электроавтобусов разных изготовителей. Сегодня проверяются белорусская и китайская техника. До конца года собираются объявить тендер на приобретение трехсот электробусов. Техзадание для транспорта составляют, опираясь на мнение местных жителей. Горожане могут отправить проекты и предложения на указанный транспортным департаментом адрес.
Тестируют обычно направление М2 – от Филей до Китай-города. Выбрано это направление, потому что тут есть отрезки разной сложности. Также этот направление пользуется популярностью у россиян. Маршрут пересекает центральные улицы и люди могут оценить новый тип транспорта, сообщил Мереуца.
Водитель рассказал, что если транспорт не имеет лицензии на перевозку пассажиров, то его проверяют с грузом, который имитирует массу людей.
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