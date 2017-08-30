30августа 2017
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Новые строительные материалы по проекту реновации собираются сертифицировать
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 30 Августа 2017, 20:46
Обязательной сертификации для улучшения качественных показателей подлежат лаки, краски, подъемники, сообщается в пресс-центре градостроительного ведомства.
В скором времени список материалов, которые должны быть сертифицированы, будет дополнен подъемниками, лаками и красками, светодиодами, трансформаторами и арматурой, отметил глава департамента Сергей Левкин.
Он пояснил, что по распоряжению градостроительного ведомства, в список материалов, которые должны быть обязательно сертифицированы, было включено отопительное оборудование, теплоизоляция. Их надежность важна, так как они создают внутренний климат в домах.
Сертифицировать материалы будет Мосстройсертификация и другие компании, имеющие на это разрешение. Сертифицирование позволяет создать жесткие условия для контроля качества стройпродукции. Раньше глава Москвы Сергей Собянин распорядился проконтролировать качественность материалов по проекту реновации.
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