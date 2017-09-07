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85 000 онлайн-касс запущено в МО
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Сентября 2017, 01:42
Около 9000 частных предпринимателей и 17 000 юрлиц на территории Московской области используют современные кассовые аппараты. Сейчас в области установлено 85 000 таких устройств, рассказал корреспондентам представитель налоговой службы в регионе Николай Баценков.
6 сентября в Подмосковье прошло заседание комиссии на тему перехода на новый порядок использования кассовых аппаратов.
9000 предпринимателей и 17 000 юрлиц в регионе с 6 сентября задействуют современное кассовое оборудование. В системе оформлено 85 000 современных кассовых аппаратов.
Замминистра инвестиций в регионе Надежда Карасилова заметила, что в общем на территории МО оформлено 300 000 субъектов предпринимательства.
Глава комиссии по экономике в областной думе Вячеслав Крымов добавил, что новое кассовое оборудование сегодня используют 103 процента от запланированного количества бизнесменов. Использовать онлайн-кассы стали и те, который собирался перейти на них только в следующем году.
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