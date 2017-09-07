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Строительный сектор в Москве каждый год пополняется 150 миллиардами рублей

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Экономика — 7 Сентября 2017, 01:50

Строительный сектор столицы регулярно пополняется 150 миллиардов рублей, отмечается в материале пресс-центра московского департамента развития новых территорий.
Стоит отметить, что в девелоперские проекты и обновление инфраструктуры инвестируют не меньше 150 миллиардов рублей. В общем за пять лет, после расширения столицы, на создание строительных проектов было потрачено 780 миллиардов рублей, отметил представитель ведомства Владимир Жидкин.
На его взгляд 3⁄4 вложений – средства частных лиц. Строительством жилых зданий обычно занимаются частные лица. Бюджетные средства по распоряжению Сергея Собянина направляются на благоустройство метро, автодорог, инженерных конструкций.
Новая Москва – это привлекательный с точки зрения градостроительства проект. Вложения в обновление этого района к 2035 году, по подсчетам специалистов, составят семь триллионов рублей, пять из них - частные средства.

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