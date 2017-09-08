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В ФРГ открылся филиал индустриального парка МО
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 8 Сентября 2017, 01:04
Во Франкфурте-на-Майне заработал филиал промышленного комплекса «Вознесенский», находящийся в Красноармейске в Московской области. Представители филиалы намерены сотрудничать с потенциальными партнерами и задействовать их во всех подмосковных проектах.
Немецкие предприниматели, которые размещают свои проекты в МО, активнее всего, среди иностранцев, инвестируют в регион. В 2017 году в регионе начали реализовать проекты некоторые известные компании. В промышленном комплексе Есипово организовано строительство завода Мерседес. В промышленном комплексе Ступино 1 начнут строить предприятие по выпуску отопительных радиаторов немецкого бренда Kermi. В Луховицах стартует строительство представительства по выпуску животных кормов Saria.
МО – это регион, которые вызывает интерес у иностранных инвесторов. Филиал на территории Германии позволит увеличится количеству инвесторов, рассказал глава Министерства инвестиций Денис Буцаев.
На взгляд гендиректора «ЮБ Дивест» Ирины Титенок, филиал в Германии позволит комплексу вести непосредственные переговоры с вероятными инвесторами.
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