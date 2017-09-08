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Заводу Мерседес в Солнечногорске присвоят адрес
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 8 Сентября 2017, 01:05
Скоро у завода Мерседес в Солнечногорске появится почтовый адрес – министерство имущественных отношений в регионе утвердило за участком адрес.
Представители департамента согласились на присвоение площадке в промышленном комплексе «Есипово» в Солнечногорске, на которой ведутся строительные работы, официального месторасположения и утвердили госрегистрацию Мерседес по месту нахождения территории.
Заводу присвоили такие координаты: Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня Ложки.
Представитель департамента Андрей Аверкиев отметил, министерство намерено создать выгодные условия для инвестора в МО, потому что это дополнительные вливания, которые позитивно отразятся на развитии региона. Кроме того, новая компания – это обеспечение работой специалистов в регионе.
Строить завод начали в июне. Сегодня рабочие возводят надземную часть главного цеха.
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