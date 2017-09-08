08сентября 2017
пятница
|
30 домов в Москве переделают под нормы программы реновации
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 8 Сентября 2017, 01:05
Около 30 строений, которые построят за счет бюджетных средств, будут адаптированы под нормы программы реновации в скором времени. В них разместят шоурумы, рассказал глава градостроительного ведомства Сергей Левкин.
Около 27-30 строений, которые построят по городским проектам, в скором времени адаптируют под нормы отделочных работ для программы реновации, отметил Левкин.
Он пояснил, что осенью в таких строениях отремонтируют и откроют несколько квартир для просмотра, чтобы жильцы смогли увидеть, где им предстоит жить.
Дома находятся в разных районах. Их собираются предложить участникам проекта.
Глава Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице готовится проект реновации в феврале. Программу собираются реализовать в течение 20 лет.
Многие жители по итогам проведенного голосования выступили за реализацию программы. В проекте сноса пятиэтажек участвует 5144 дома.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +10 +12
утром +11 +13 днем +14 +16
Котировки
Партнеры