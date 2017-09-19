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Платный паркинг начнет работать в Москве с 25 сентября
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Экономика — 19 Сентября 2017, 23:41
На Гостиничной улице начнет работать платная стоянка с 25 сентября, москвичи могут уже сегодня оформить заявку на получение допуска, замечается на портале Московского паркинга.
Через неделю по требованию местных жителей платный паркинг начнет работать на Гостиничной улице. Постановление о внесении участка в зону платного паркинга подписано дептрансом.
В данное время москвичи могут направить заявку на регистрацию допуска на стоянку на Гостиничной улице через сервис «Мои документы» или официальный ресурс городской мэрии. Полученный допуск позволит бесплатно оставлять авто в районе проживания с 20:00 до 08:00. Ежедневно оставлять авто на стоянке можно при оплате годовой ставки в три тысячи рублей.
Сообщается, что на Гостиничной улице расположены торговые точки, аптеки, кафе, почтовый филиал, и отделение государственных услуг «Мои документы». Из-за большого наплыва туристов местным бывает непросто найти место для стоянки.
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