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Ремонт дорог в Королеве завершат в октябре
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Сентября 2017, 23:42
Ремонт дорожного полотна на придомовых территориях Королева закончат в октябре. Королев в числе лучших городских образований по восстановлению дорог, рассказал глава дорожного управления Иван Студеникин.
Как отметил Студеникин, график по восстановлению дорожного полотна в Королеве фактически реализован. Готовы к эксплуатации семь дорог. Ремонтные работы продолжаются на улице Ульянова. Готова трасса областного значения М-8, охватывающая 30 940 квадратных метров. Специалист благоустраивают придомовые территории. Дороги поменяли в 8 дворах, в 12 - работа продолжается.
В городе в этом году по графику должно быть восстановлено 8 дорог городского значения, охватывающих площадь в 145 квадратных метров, и заасфальтировано 33 придомовые территории, охватывающие 210 квадратов. Обновлено дорожное полотно на проспекте Космонавтов, улица Горького, Силикатная, Кирова.
Помимо того, городские власти работают над планами на 2018 год с учетом пожеланий жителей. Народное голосование запустили на основе заявок на ресурсе «Добродел». Первая стадия голосования завершена. В данное время реализуется вторая – анкетирование через УК.
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