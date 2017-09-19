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Робота-садовника запустили в Москве
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Сентября 2017, 23:43
В «Аптекарском огороде» запущена в работу роботизированная система. Посетители называют его «Цветочная божья коровка», рассказали в пресс-центре Ботсада МГУ.
Первый раз в РФ, за 311-летнюю историю «Аптекарского огорода», в ботаническом саду запустили робота-огородника, внешне напоминающего божью коровку. Посетители придумали для роботизированного приспособления название «Цветочная божья коровка».
Небывалый презент самому старому природному заповеднику сделали представители Husqvarna. Уникальная роботизированная система Husqvarna Automower 310 будет следить за состоянием газонного покрытия в районе 210-летнего дуба до середины октября.
Ввиду уникальности события, ввиду партнерских договоренностей с компанией Husqvarna через 4 дня на заповедной территории проведут «Праздник инновационной техники для сада», в рамках которого можно будет поучаствовать в мастер-классах и конкурсах.
Робот-газонокосильщик - инновационное изобретение. В задачи робота входит стрижка травы без участия человека на территории до 1000 квадратных метров.
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