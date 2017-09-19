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В МО открылся новый ТРК Vegas
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 19 Сентября 2017, 23:44
Современный зоопарк, ледовая арена, кинотеатр можно посетить в новом развлекательном центре Vegas, который запустили в МО, отмечают в пресс-центре Минпотреба региона.
В МО запустили крупный современный развлекательный центр. Расположен он на 56 километре МКАД, в районе Можайского шоссе. Невзирая на то, что открытие комплекса намечено на ноябрь, центр уже работает.
По утверждениям главы минпотреба в регионе Владимира Посаженникова торговый центр, охватывающий территорию в 285 000 квадратов включает семь этажей, на которых работает 300 арендаторов.
В центре присутствует продуктовый и хозяйственный магазины, кинотеатр на много залов, зона семейного досуга, магазин детской продкции, маркет электроники, торговые точки с одеждой и обувью.
Для посетителей открыта ледовая арена, современный зоопарк, кинотеатр. Оформлен центр в итальянском стиле, где уютные улицы соседствуют с цветочными балконами.
Центральная часть комплекса дублирует известный архитектурный памятник - Колизей.
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