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Промсвязьбанк инициировал проект с сайтом YouDo
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 21 Сентября 2017, 00:05
Банковское учреждение предлагает посетителям сайта бытовых услуг YouDo.com специальное предложение на обслуживание, а также получение места для бизнеса без регистрации в налоговой.
Это стало возможным ввиду того, что ресурс начал сотрудничать с юрлицами и частными предпринимателями. То есть выполнением работы на портале могут заниматься не только частники, но и компании.
За период тестирования новой опции к YouDo.com присоединилось около 150 компаний, которые сообщили о готовности поучаствовать в опробовании B2B-направления.
Открытие нового сервиса позволит бизнесменам с крупными представительствами подобрать надежных исполнителей. Сейчас наибольшее число запросов касается бытовых услуг, логистики, обслуживания офисной техники.
В Промсвязьбанке есть все нужное для продвижения этого направления. Общий проект с YouDo.com позволит продемонстрировать бизнесменам, что начать свое дело – не сложно. Кроме того, выгодные условия будут предложены уже работающим бизнесменам.
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