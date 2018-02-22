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Эксперт предсказывает образование дефицита качественных офисных помещений в столице уже через год

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Экономика — 22 Февраля 2018, 14:28

Предприниматели вскоре могут столкнуться с проблемой аренды качественных офисных помещений в столице. Это может случиться уже спустя год. С подобным заявлением выступил Виктор Лесной, который возглавляется перспективный проект Российского капитала под названием Строительный банк. Заявление было сделано на форуме, посвященном вопросам финансирования недвижимости в столице. Организатором данного форума является ассоциация Repa. Учитывая скорость заполнения имеющихся офисных площадей, вскоре может возникнуть острый дефицит подобных помещений, который непременно повлияет на их арендную стоимость.

Проблема, по мнению эксперта, вызвана отсутствием новых проектов по возведению новых офисных помещений. Их просто никто не хочет начинать, считая, что подобные капиталовложения будут убыточными и нанесут финансовый урон застройщикам. Уже спустя год, мы будем свидетелями дефицита высококачественных офисных площадей, относящихся к классу А- и А, отмечает Лесной. Кроме этого эксперт уверен, что на рынок офисных площадей непременно повлияет запланированный переезд определенных министерств в Москву-сити. Он подчеркнул, что всего за год-полтора за этими министерствами последуют компании-сателлиты, поэтом свободных офисных помещений в Москве-сити уже не останется. А это вызовет серьезный дефицит подобных площадей, позволяющий владельцам повысить арендную стоимость.

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