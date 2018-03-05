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Доля онлайн подачи документов на услуги по земле и имуществу вырастет в Подмосковье до 70%
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Экономика — 5 Марта 2018, 12:02
Как информирует в интервью РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, доля заявлений, которые поданы в электронном виде на госуслуги по вопросам земли и имущества, увеличится до 70% в 2018 году.
Так же он сообщил, что в настоящие время министерство вместе с органами местного самоуправления оказывает 27 госуслуг, которые касаются распоряжения землей и имуществом, и принимает больше 140 тысяч заявлений в год. В 2017 году велась работа, чтобы эти услуги стали полностью доступны на портале госуслуг.
Как говорит министр, передача земельных участков в аренду является одной из самых популярных услуг , в Московской области заключено больше 80 000 договоров аренды земельных участков как крупных, так и мелких.
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