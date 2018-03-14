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До средней по региону в 2018 году увеличат зарплату сотрудников архивов Подмосковья

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 14 Марта 2018, 12:00

Как сообщал в интервью официальному порталу правительства Московской области начальник Главного архивного управления региона Петр Петров, заработная плата работников архивов Подмосковья будет увеличена до средней по области в 2018 году и составит 45 000,00 рублей.

В 2018 году   100-летний юбилей празднует архивная служба Российской Федерации. Также в связи с памятной датой Главное архивное управление Московской области будет проводить тематические круглые столы, конференции, выставки и торжественные мероприятия. В ведомстве в планах поощрить лучших сотрудников грамотами, благодарностями и памятными подарками – церемония награждения состоится в доме правительства Московской области.

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