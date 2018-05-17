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В Сергиевом Посаде превысят 9 млрд рублей инвестиции резидентов индустриального парка «M8»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 17 Мая 2018, 11:32
Как рассказал в интервью официальному порталу правительства Московской области глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев, 12 резидентов, у которых заключены соглашения с индустриальным парком «М8» в подмосковном Сергиевом Посаде, готовы инвестировать в свои проекты более 9 миллиардов рублей.
По его словам, в удобной логистике состоит главное преимущество индустриального парка «М8» . Он находится недалеко от Московского большого кольца, а также в непосредственной близости от муниципальных и региональных дорог. Кроме того, в парке есть все необходимые коммуникации – газ, свет и вода.
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