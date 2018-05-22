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Почти 100 инвалидам Подмосковья выплатили компенсацию стоимости ОСАГО в I квартале 2018 г
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Мая 2018, 11:12
Как информируется на официальном портале правительства Московской области, выплаты в качестве компенсации стоимости ОСАГО получили практически сто инвалидов в Подмосковье в первом квартале 2018 года.
С 2013 года, после того как были внесены поправоки в закон Московской области о социальной поддержке отдельных категорий граждан, инвалидам Подмосковья компенсируют из областного бюджета половину стоимости договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Как и прежде, компенсируется из федерального бюджета, вторая половина стоимости страховки.
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