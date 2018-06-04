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Ежедневно перечисляет в федеральный бюджет около 2 млрд рублей Подмосковная таможня
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 4 Июня 2018, 11:08
Как рассказал в интервью РИАМО первый заместитель начальника Московской областной таможни полковник таможенной службы Александр Дуров, ежедневно Московская областная таможня перечисляет в федеральный бюджет около 2 миллиардов рублей, таможня стремится к сокращению издержек участников внешнеэкономической деятельности и увеличению скорости совершения таможенных операций.
Также он сообщил о том, что в этом году перед подмосковной таможней стоит сложная задача по формированию доходной части федерального бюджета.
Дуров добавил, что на таможенных постах в Московской области планируют установить более ста камер в рамках внедрения системы видеоконтроля.
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