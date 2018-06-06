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В этом году новый банковский сервис Revolut заработает в России
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 6 Июня 2018, 11:29
Как информирует 06 июня газета «Ведомости», в 2018 году сервис Revolut начнет работать на территории нашей страны , с его помощью можно будет делать переводы без комиссии, хранить деньги в различных валютах и делать обмен по выгодным курсам .
От банков-партнеров сервис получает доступ на межбанковский форекс, конвертирует валюту по выгодному курсу без комиссии. Зарабатывает Revolut на комиссии от торговцев (около 1%) с каждой транзакции, однако главное – на продаже дополнительных сервисов: страховок, премиум-счетов, кредитов и криптовалютного трейдинга (1,5%).
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