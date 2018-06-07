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20 июня Мособлдума проведет публичные слушания по исполнению бюджета Подмосковья за 2017 г
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 7 Июня 2018, 12:49
Как рассказал корреспондент РИАМО,20 июня публичные слушания по исполнению бюджета Московской области за минувший год состоятся в Московской областной думе .
Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, представляя законопроект сообщил о том, что бюджетному кодексу РФ соответствуют
состав документов и материалов .
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