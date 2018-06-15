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В январе‑апреле 2018 года вырос на 6% оборот розничной торговли в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Июня 2018, 11:39
Как следует из документа, который опубликован на сайте Мособлстата, оборот розничной торговли в Московской области в январе-апреле 2018 года составил почти 690 миллиардов рублей, что на 6% превышает уровень 4-х месяцев 2017 года.
При этом оборот розничной торговли в апреле 2018 года по сравнению с мартом вырос на 1,3%.
В январе-апреле 2018 года оборот розничной торговли на 98,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые реализуют товары вне рынка; доля рынков составила 1,4%. В январе-апреле 2018 года оборот розничной торговли торговых сетей в общем обороте розничной торговли по организациям, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства составил 73%.
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