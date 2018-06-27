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Начнутся не позднее 11 июля выплаты вкладчикам столичного банка «Рублев»
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Экономика — 27 Июня 2018, 11:22
По данным опубликованным на сайте Агентства по страхованию вкладов, вкладчикам и индивидуальным предпринимателям, у которых были счета в столичном банке «Рублев», выплатят страховое возмещение, выплаты начнутся не позднее 11 июля.
27 июня наступил страховой случай в отношении кредитной организации акционерное общество Коммерческий банк «Рублев». Каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель (ИП), имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения.
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