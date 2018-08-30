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Торги по продаже помещений Подмосковья в центре Москвы пройдут 28 сентября
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 30 Августа 2018, 12:34
Как информирует РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, что помещения в Столешниковом переулке в Москве, которые принадлежат Подмосковью, могут реализовать на торгах 28 сентября, само здание является объектом культурного наследия.
Стартовая цена лота составляет 428860000 рублей. Продажа помещений пройдёт в рамках реализации прогнозного плана приватизации.
Столешников переулок представляет собой пешеходную зона около Тверской улицы в окружении элитных бутиков и ресторанов. Согласно истории переулок всегда был местом активной торговли. Именно здесь в XIX и начале XX века велась самая привлекательная в Москве «продажа остатков товара» зимнего сезона по сниженным ценам. На этом переулки располагались 5-6 этажные дома, в которых жили люди свободных профессий и торговые служащие с высоким доходом. Сегодня это место прибыльного бизнеса, элитного шопинга и пеших прогулок.
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