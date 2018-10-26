26октября 2018
пятница
|
Объем инвестиций в экономику Люберец с начала года составил более 25 млрд рублей
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 26 Октября 2018, 13:10
Как сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий, что объем инвестиций в экономику Люберец превысил 25 миллиардов рублей с начала 2018 года, 7,5 миллионов рублей инвестировали в предприятия малого и среднего бизнеса.
Ружицкий отметил, что объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий, привлеченных в экономику округа за 9 месяцев 2018 года, составил 25,5 миллиардов рублей.
В 2018 году инвестировано 7,5 миллионов рублей на модернизацию производства и открытие собственного дела субъектами МСП (малые и средние предприятия).
Глава добавил, что функционирует инвестиционный портал городского округа Люберцы, где опубликована актуальная информация для потенциальных инвесторов. Сейчас объявлен конкурс на получение статуса управляющей организации индустриального парка городского округа.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +2 +4
вечером 0 +2 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры