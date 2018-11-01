01ноября 2018
четверг
|
6,4 млрд руб ущерба по экономическим преступлениям возместили в Подмосковье за 9 месяцев
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 1 Ноября 2018, 13:35
Как проинформировал врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Бутковский, что сумма возмещенного ущерба по расследованным в Подмосковье уголовным делам экономической направленности составила 6,4 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев 2018 года.
Он отметил, что сумма возмещенного ущерба по расследованным уголовным делам экономической направленности за 9 месяцев 2018 года составляет 6,4 миллиарда рублей, что на 12% превышает показатель 2017 года.
Ранее он сообщил, что за девять месяцев текущего года правоохранители выявили на территории Подмосковья свыше 2200 преступлений в сфере экономики.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
вечером +3 +5 ночью +2 +4
Котировки
Партнеры