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6,4 млрд руб ущерба по экономическим преступлениям возместили в Подмосковье за 9 месяцев

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 1 Ноября 2018, 13:35

Как проинформировал врио начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Александр Бутковский, что сумма возмещенного ущерба по расследованным в Подмосковье уголовным делам экономической направленности составила 6,4 миллиарда рублей по итогам 9 месяцев 2018 года.

Он отметил, что сумма возмещенного ущерба по расследованным уголовным делам экономической направленности за 9 месяцев 2018 года составляет 6,4 миллиарда рублей, что на 12% превышает показатель 2017 года.

Ранее он сообщил, что за девять месяцев текущего года правоохранители выявили на территории Подмосковья свыше 2200 преступлений в сфере экономики.

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