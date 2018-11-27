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Международный агропромышленный молочный форум стартует в Подмосковье во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 27 Ноября 2018, 11:17
Как сказано в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, в доме правительства Московской области с 27 по 28 ноября пройдет V Международный агропромышленный молочный форум, в частности, спикеры обсудят развитие молочной отрасли на ближайшие 10 лет.
В первый день форума пройдет пленарное заседание на тему «Молочная отрасль: игра по новым правилам. Экспорт и переработка». Эксперты обсудят вопросы роста объемов глубокой переработки молока, развитие малых форм хозяйствования, новые законодательные инициативы и поддержку государства.
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