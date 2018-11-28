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Подмосковье поддержало предложение улучшить условия содержания животных на фермах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Ноября 2018, 11:15
Как рассказал РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, стоимость создания одного субсидируемого скотоместа на фермах необходимо увеличить с 450 000 рублей до 550-600 000 рублей, эти средства позволят обустроить более комфортные стойла для животных.
С 27 по 28 ноября в Подмосковье проходит V Международный агропромышленный молочный форум. В формате бизнес-диалога представители власти и главных отраслевых союзов обсуждают формирование новой стратегии, определяющая векторы и целевые показатели развития молочной отрасли на ближайшие десять лет.
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